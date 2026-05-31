Traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular, kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam ederken motosiklettekilerin karşı yönden gelmekte olan traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldukları anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, 14.30 sıralarında Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyreden traktörü sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ramazan T. yönetimindeki motosiklet, otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak yolda sürüklenerek seyir halindeki traktöre çarparak durdu. Motosiklettekiler traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve arkadan gelen Ömür K.Y. (15) idaresindeki motosiklet ise önündeki kazaya karışan motosiklete çarpmamak için manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarındaki ağaca çarptı.

MOTOSİKLETLERDE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan T., motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuz Y. ve diğer motosikletin sürücüsü Ömür K.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki Ömür K.Y.'nin daha sonra Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önünde seyreden traktörü sollamak amacıyla karşı şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen iki motosiklet sürücüsünün çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı, motosikletlerin kontrolden çıkarak savrulduğu ve traktöre çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından hem otomobil hem de traktör sürücüsü durmadan yoluna devam ederken polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil ve traktör sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya traktör kaza
