Kahramanmaraş'ta parkta çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yürükselim Mahallesi'nde bulunan Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

PARKTA ÇIKAN KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan şahısları ayırarak tarafları bölgeden uzaklaştırdı. Polis ekipleri olaya karışan şahıslar hakkında adli işlem başlattı. Olay sonrası polis ekipleri parkta denetim yaparak alkol kullandığı belirlenen kişileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır