Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Kahreden kazada 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdin (50) idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

8 CAN KAYBI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

