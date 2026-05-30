HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bayramın son günü Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Kurban Bayramı'nın son günü Edirne'den kahreden bir haber geldi. Tunca Nehri'nde iki arkadaşın 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu.

Bayramın son günü Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü, ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil İbrahim Arslan için ailesi 28 Mayıs Perşembe günü kayıp ihbarında bulundu. Arslan için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, en son arkadaşı Volkan Cevizli'yle görüldüğü ve ondan da haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. İkili için arama çalışmaları sürerken bugün saat 09.00 sıralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri’nde, bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, cansız bedenin hakkında kayıp ihbarı bulunan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Bayramın son günü Edirne den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu 1

ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİ 9 SAAT SONRA BULUNDU

Aradan geçen 9 saatin ardından, saat 18.00 sıralarında aynı bölgede su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz durduğu görüldü. İhbarla bölgeye yeni ekipler gönderildi. AFAD ekibinin bot yardımıyla sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, sabah cesedine ulaşılan Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli olduğu tespit edildi.

Bayramın son günü Edirne den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramın son günü Edirne den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu sevkiyatı otoyol gişesinde engellendi: 2 tutuklamaUyuşturucu sevkiyatı otoyol gişesinde engellendi: 2 tutuklama
Osmaniye’de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıOsmaniye’de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.