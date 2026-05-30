AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Van'da 2 yıl önce 21 yaşında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır'daki ofisinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Ensarioğlu, "üniversitelerde organize istismar ağı" iddiasını dile getirdi.

'İSPATLARIM' ÇIKIŞI

Ensarioğlu, kameralar önünde yaptığı açıklamada, "İspatlarım" diyerek organize bir istismar ağının varlığından bahsetti. Bu tür vakaların bir polis, bir asker, bir iki öğrencinin olayı olmadığını söyleyen Ensarioğlu, "Bu organize bir olaydır" dedi.

ÜNİVERSİTELERİN İSMİNİ VERDİ

Ensarioğlu, söz konusu istismar ağının bölgedeki 5-6 üniversitede bulunduğunu belirterek, Kars Kafkas Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesinin isimlerini verdi.

"YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARINI HEDEF ALIYORLAR"

İçerisinde polislerin de yer aldığı istismar ağının, yoksul ailelerin çocuklarını hedef aldığını söyleyen Ensarioğlu, öğrencilerin "Örgütçüsünüz" denilerek tehdit edildiğini ve istismara maruz bırakıldığını dile getirdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sorel ile görüşmek istediğini ancak görüşmenin gerçekleşmediğini de anlatan Ensarioğlu, "O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.

"AĞLARINI DÜŞÜRÜP İSTİSMAR ETMİŞLER"

Amida Haber'e konuşan Salim Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Yalnızca Nizamettin'den (Kabaiş) duyduklarım (değil), daha önce de bölgesel olarak çalışmalarımda hep bu olay önüme çıktı. Yani burada, bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil. Bu organize bir olaydır. Eline düşürdüğü kitleleri, puanları düşük olan, fakir aile çocukları… Özellikle 5-6 üniversitede; Kars’tır, Fırat Üniversitesidir, efendim Munzur Üniversitesidir, Van Üniversitesidir... Burada mağdur olan, ekonomisi iyi olmayan çocukları tehdit edip, 'Örgütçüsünüz, bilmem nesiniz' diyerek, ahlaksız polislerin bir kısmı —her kurumda ahlaksız insanlar olur, askerde de aynı şekilde var— bunlar eline düşürüp, üniversitedeki ahlaksız birkaç tane adamın desteğiyle ağına düşürüp istismar etmişler."

"BEN OPERASYONDAYIM DEDİ"

İddiasını ispatlayabileceğini söyleyen Ensarioğlu, şöyle devam etti:

"Biri bana derse ki 'Sen bunu ispatlar mısın', evet ispatlarım. 4 yıl önce Tunceli'de bir kafede, Munzur Üniversitesinin bir Daire Başkanı dövülüyor gençler tarafından. Niye dövülüyor? 'Sen buradaki kızların telefonlarını asker, polise veriyorsun' diye kafede dövülüyor. Ve ben 4 yıl önce kalktım, o zaman Genel Başkan Meral Akşener'di, ondan da izin alarak Tunceli'ye gittim. Tunceli'ye yakın mesafede valiyi aradım. Yani o kadar bana anlatılmış ki, devletin valisine güvenmedim. Bir gün önce demedim 'Seni ziyarete geliyorum'. Çünkü o pisliğin içinde olanlar, birilerinin gelip araştırmasını istemezler. 10 kilometre kala valiyi aradım. Dedim 'Sayın Valim, ben seni ziyarete gelmek istiyorum. Ben Salim Ensarioğlu, eski devlet bakanı. Şu anda da İYİ Partinin Genel Başkan Yardımcısıyım'. Bana cevabı şu oldu; 'Ben operasyondayım'. 'Niye' dedim, 'Sen asker misin, polis misin?' Ne alakası var operasyonla? Niye? Görüşmek istemiyor. Çünkü biliyor, altı ıslak, bir şeyler için gidiyorum ve görüşmedi. Yani bu terbiyesizliktir, saygısızlıktır. O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi."