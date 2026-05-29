Trump'tan İran açıklaması! "Şimdi son kararı vermek için toplanacağız"

ABD ve İran arasında devam eden müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump İran ile ilgili son kararı vermek için toplandıklarını ifade etti.

Recep Demircan

ABD ve İran savaşı sonlandırmak için müzakerelere devam ediyor. Arabulucular üzerinden devam eden görüşmelerde ana konuyu Hürmüz Boğazı oluşturuyor. ABD Başkanı Trump İran ile ilgili son kararı vermek için toplandıklarını ifade etti.

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"HÜRMÜZ BOĞAZI DERHAL AÇILMALI"

"İran, hiçbir zaman bir Nükleer Silaha veya Bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları (bombalar), eğer varsa, etkisiz hale getirilecektir (büyük denizaltı mayın tarama araçlarımız sayesinde bu mayınların birçoğunu patlatarak temizledik).

İran, geride kalan mayınların da derhal kaldırılmasını ve/veya patlatılmasını tamamlayacaktır; zaten çok fazla kalmış olmayacak! Tarihte eşi benzeri görülmemiş muhteşem Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz’da mahsur kalan gemiler artık “evlerine dönme” sürecine başlayabilir! Eşlerinize, kocalarınıza, anne-babalarınıza ve ailelerinize benden selam söyleyin, en sevdiğiniz Başkanınızdan!

"NÜKLEER TOZ İMHA EDİLECEK"

Bazen 'Nükleer Toz' olarak da adlandırılan, güçlü B2 Bombardıman Uçağı saldırımızdan 11 ay sonra, neredeyse çökmüş dağların altında derinlere gömülü duran zenginleştirilmiş materyal; Amerika Birleşik Devletleri tarafından (ve kabul edildiği üzere bunu mekanik olarak yapabilecek tek ülke Çin ile birlikte) İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde çıkarılacak ve İMHA EDİLECEKTİR.

"SON KARARI VERECEĞİZ"

Aksi belirtilene kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır. Daha az önemli başka maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi son kararı vermek üzere Durum Odası’nda bir toplantıya gidiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

