"Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapıldı" iddiası gündem oldu! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

CHP'de 30 Mayıs'ta düzenlenecek Halk Buluşması'nda, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Aynı gün aynı saatte Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda programa katılacak. Özel'in mitinginin iptal edilmesi için CHP Genel Merkezi'nin başvuruda bulunduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddiayı yalanladı.

Recep Demircan

Yarın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle bayramlaşma yapacak. Aynı gün aynı saatte Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda programa katılacak. Özel'in mitingi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"İPTAL BAŞVURUSU YAPILDI"

Gazeteci Fatih Atik “CHP Genel Merkezi Özgür Özel’in mitingine iptal başvurusu yaptı” dedi.

Atik şunları söyledi:

"BÖYLE BİR MİTİNGE İZİN YOK"

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel ve ekibinin korsan miting yapmasını asla kabul etmiyor. Ve yapılan o duyurunun düzenlenen organizasyonun da korsan olduğunu bildiriyorlar. Çünkü genel merkezin böyle bir mitinge izni yok. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimi Ankara Valiliği'ne başvurdu. Ankara Emniyeti'ne de iletildi konu. Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapılmasının, yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağını belirterek bu mitinge izin verilmemesini istediler.

'Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz' diyorlar ve genel merkez resmi başvuruda bulundu."

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik söz konusu iddialar sonrasında "Özgür Özel’in mitingine iptal istemedik. Bu doğru değil" dedi.

