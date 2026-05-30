Son kulis bilgisi! Yeni parti için hem isim hem tarih verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının ardından parti bir kez daha tarihinin en hareketli günleri yaşamaya başladı. Özgür Özel'in yol haritası merak edilirken gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş, edindikleri son kulis bilgilerini tv100 ekranlarında Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında açıkladı.

"CHP'DE KALMA İMKANLARI YOK"

Sinan Burhan, Özgür Özel'e yakın kaynaklardan aldığı kulis bilgilerini aktararak, "Özgür Bey ve Ekrem Bey her ne kadar CHP içerisinde kalmayı arzu ediyor olsalar da artık gelinen nokta itibariyle CHP içinde kalma imkanları ortadan kalkmış gözüküyor. Bir biçimde ayrışma kaçınılmaz gözüküyor." ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

Sinan Burhan konuşmasının devamında, "Tüm siyasi ve hukuki seçenekler tüketildikten sonra Ağustos'ta yeni bir siyasi parti kurulacak. Mevcut küçük bir parti devralınarak siyasi hareket o yapı üzerinden yürütülecek." vurgusunu yaptı.

"AYRILMAYI ARZU ETMİYORUZ AMA..."

Burhan görüştüğü kaynakların, "Biz CHP'den ayrılmayı arzu etmiyoruz ama Kemal Bey ve ekibinin artık bizimle çalışmak istemediğini ortaya koydukları tavırdan anlıyoruz." diye konuştuğunu aktardı.

Burhan, Özel ve ekibinin Türkiye İttifakı ismini istediklerini ancak bu isimde bir parti bulunduğunu ifade etti.

"BU ÖNEMLİ İŞARET"

Barış Yarkadaş ise, "Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yeni bir parti kurarsa mevcut Türkiye İttifakı Partisi isminin alınması için ciddi bir çalışma içine girecekler. Birkaç gün önce Özgür Özel ve ekibi ile yapılan bayram görüşmesine birkaç gün önce Türkiye İttifakı Partisi'nin yetkilileri de geldiler. Bu önemli bir işaret. " diye konuştu.