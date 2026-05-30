2015 doğumlu kızla ilgili skandal paylaşım!

Ufuk Dağ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015 doğumlu bir kıza müstehcen yayın yaptırılması üzerine harekete geçti. Anne gözaltına alındı, babanın ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Muhtemel diğer şüpheliler için çalışmalar devam ediyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden 11 yaşındaki bir kızın müstehcen içeriklerinin paylaşıldığına dair ihbar üzerine kızın anne ve babası hakkında gözaltı kararı verildi. Babanın çeşitli suçlardan hükümlü olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Mayıs tarihinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine yapılan incelemelerde mağdur çocuk A.A.’nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi.

BABA HAPİSTE! ANNE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı. Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.

