Mersin’de iş yeri yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Mersin’de tekstil ürünleri satışının yapıldığı işletmenin depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan tekstil ürünlerinin satışının yapıldığı işletmede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerindeki yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toroslar Grup Amirliği ekipleri Yangının, iş yerinin en üst katında malzemelerin depolandığı bölümde çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Merkez ve Akdeniz Grup Amirliği ekipleri de kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışmalara destek verdi. Yangının çatı katında etkili olması nedeniyle ekipler, çatıdaki mazgal demirini kırarak hem çatı üzerinden hem de bina içerisinden olmak üzere toplam dört koldan müdahale gerçekleştirdi. Yangına 2 merdivenli araç, 3 arazöz ve 14 personel ile müdahale ettiği bildirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü.
İş yerinde maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

