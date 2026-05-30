Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'

Özgür Özel'in bayramlaşma programı için CHP'liler CHP Ankara İl Başkanlığının önünde toplanmaya başladı. Özel'e destek veren vatandaşlar, "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganları atarken Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE, ÖZEL GÜVENPARK'TA

Saat 14.00'te olan bayramlaşma için alanın şimdiden dolmaya başladığı görüldü.

Özel'in bayramlaşacağı aynı saatte Kemal Kılıçdaroğlu, polis zoruyla girdiği CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak.

OTOBÜSLE VATANDAŞ TAŞINDI

Halk TV'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise bayramlaşma için çevre illerden otobüs getirip vatandaş taşıdığı öğrenildi.

ÖZEL'İN POSTERİ ASILDI

CHP Lideri ile bayramlaşmak için vatandaşların katılımı devam ederken CHP Ankara İl Başkanlığı'na Özgür Özel'in posteri asıldı.