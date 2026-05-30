HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, Mayıs ayının son günlerinde yüksek rakımlı yaylaları yeniden beyaza bürüdü. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü.

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi

Bahar mevsiminin son günlerinde sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı noktalarda yağış yerini kara bıraktı. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylalarda seyirlik görüntüler oluşturdu. Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Eskala Yaylası ile Çaykara ilçesindeki Parma Yaylası da kar yağışından nasibini aldı. Gece saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından yaylalar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayının son günlerinde ortaya çıkan manzara, bölge sakinleri ve yayla ziyaretçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kıştan kalma görüntüler yeniden ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yaylalarda sis ve bulutların oluşturduğu manzara ise dikkat çekti. Öte yandan, Trabzonlu sanatçı Onay Şahin de sosyal medya hesabından yüksek rakımlı bir yaylada araçla seyir halindeyken yağan karı görüntüledi. Kar yağışının devam ettiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.
Meteoroloji verilerine göre bölgede yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdürmesi beklenirken, vatandaşların özellikle yayla yollarında dikkatli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 1

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 2

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 3

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 4

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 5

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 6

Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te binlerce arı yangında telef olduSiirt’te binlerce arı yangında telef oldu
Çanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyorÇanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Anahtar Kelimeler:
kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.