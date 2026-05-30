Şehit ailelerine bayram ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı.Vali Baruş, bayram programı kapsamında şehitlerin emanetlerini hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Baruş, bayram programı kapsamında şehitlerin emanetlerini hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali Aydın Baruş, Kurban Bayramı vesilesiyle Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Sönmez ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali Baruş, ailelerin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Baruş, kederli ailelerine sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulundu. Ziyaret programında Vali Aydın Baruş’a; İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
