Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Ne desem 'Bilmiyorum' diyor"

CHP'de mutlak butlan sonrası başlayan kriz sürüyor. Kriz, bayramlaşma programına da yansırken, Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, "Kemal Bey’e ne desem 'bilmiyorum' diyor, 'evet' diyor, 'tamam' diyor. 'Tedbir var, kurultay yapamayız' diyor ya... 'Yargıtay'a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı' diyorum. 'Bilmiyorum, hukukçulara sorayım' diyor. Hangi öneriyi sunsam 'Bilmiyorum ben hukukçu değilim' diyor.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan krizi bayramlaşma törenine de yansıdı. Bugün iki ayrı bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da merakla beklenirken, Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SALI GÜNÜ GENİŞ KATILIMLI BİR GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Özel, Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuştu. Zeyrek'in, "Pazartesi’nden sonra ne göreceğiz?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız" dedi.

"BUTLANCILARA AKIL VERENLER HUKUKU SONUNA KADAR ZORLUYOR"

Parti içindeki mücadeleyi son noktaya kadar zorladıklarını da vurgulayan Özel, "Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli." ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY NE DESEM 'BİLMİYORUM' DİYOR"

Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, "Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE SANDIĞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORDUK, ŞİMDİ PARTİYE SANDIĞI GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Özel ayrıca, "Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz"

