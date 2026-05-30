HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siirt’te binlerce arı yangında telef oldu

Siirt’te binlerce arı, kovanlarının bulunduğu alanda çıkan yangın sonucu telef oldu.

Siirt’te binlerce arı yangında telef oldu

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri mevkisinde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki geniş arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı arı kovanları tamamen kullanılamaz hale geldi, binlerce arı ise telef oldu. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Siirt’te binlerce arı yangında telef oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyorÇanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor
Tatilcilerin dönüşü Kocaeli geçişini hareketlendirdiTatilcilerin dönüşü Kocaeli geçişini hareketlendirdi

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.