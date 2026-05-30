Yozgat’ta otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 35 AHS 629 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesinden Saraykent yönüne ilerlediği sırada Sazlıdere mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarına devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan S.A. (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile araçta bulunan A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yozgat kaza
