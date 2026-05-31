Bir kaza da Burdur'da! 4 araç karıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisindeki Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Enes O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil, Şerafettin Şükrullah B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 plakalı araç ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 07 FIK 54 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız ve aynı araçta bulunan İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Kazada; 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes O. ile araçta bulunan A.M.O. (21), Z.S.O. (21) ve E.B.K. (10); 06 EHD 360 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Şükrullah B. ile yolcular A.M.B. (31), K.B. (27) ve M.A.O. (6); 07 FIK 54 plakalı araçta bulunan A.Y. (53) ve U.F.D. ile 32 GE 132 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K. (50) yaralandı.

EKİPLER SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Isparta, Burdur ve Antalya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bucak Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanırken araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZANIN SEBEBİ HATALI SOLLAMA

Yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, kazayı hafif yaralı olarak atlatan 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes O.'nun, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun, incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır