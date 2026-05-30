Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CHP'de gözler kurultayın ne zaman yapılacağına çevrilmişken Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kuşoğlu, Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterebileceklerini ifade etti.

Recep Demircan

Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TV100 canlı yayınında konuşan Kuşoğlu şunları ifade etti:

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

"Kurultayın ne zaman olacağı da diyalog ve hukukla çözülebilir. İki ismin birbirini arayıp ulaşamama durumu da kasıtlı bir konu değildi. Sonra görüştüler zaten.

Parti meclisi üyelerinin bazılarının üyeliği düştü. Yedeklerden tamamlanması gerekiyor. Bir parti meclisi üyesi gelse ve üyeliğinin devamı için itirazda bulunsa süreç böyle ilerliyor. Yani bayramın bitmesi ve sonrasında sürecin tamamlanması bekleniyor. Yani kurultay hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak.

"MANSUR YAVAŞ DA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR!"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabi ki… Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir tabi ki…

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

Bugünkü konuşmasında 78 yaşındayım dedi ve partimle ilgili görevlerimi yerine getirmek için buradayım dedi. Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum."

