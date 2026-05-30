İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümüne özel 1453 dronla ışık gösterisi

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 1453 dronla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Bayrağı ile son buldu.

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında dron ve ışık gösterisi gerçekleştirildi. Yenikapı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, 1453 dron kullanılarak fetih temalı fotoğraf ve ışık gösterisi yapıldı.

1453 DRONLA IŞIK GÖSTERİSİ

İstanbul'un birçok noktasından görünen dronlar, İstanbul'un fethinin gökyüzünde oluşturdukları görsel şölen ile anlattı.

Dron ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fetihle ilgili önemli fotoğraf yer aldı. Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Bayrağı ile son buldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

