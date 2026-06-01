Zonguldak’ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerindeki Bakacakkadı yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Devrek istikametinden seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile Çaycuma yönünden kavşağa giren F.Y.’nin kullandığı araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri savrularak yolda ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü E.K.’nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

