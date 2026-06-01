Düğünde çıkan kavga barışla sonuçlandı

Çukurca’da dün düzenlenen bir düğün merasiminde meydana gelen olay, Belediye Başkanı Nazmi Demir ve bölgenin kanaat önderlerinin girişimleriyle büyümeden barışla sonuçlandırıldı. Barış töreninde konuşan Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarla emniyet mensuplarına acil şifalar dileyerek, ilçedeki huzur ve kardeşlik ortamının korunması için vatandaşları sağduyulu davranmaya ve provokatif girişimlere karşı dikkatli olmaya davet etti.

Narlı köyündeki bir tesiste bir araya gelen taraflar, tokalaşarak bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ettiler.



Kaynak: İHA