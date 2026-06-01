HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "En güçlü biçimde kınıyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz.

"İSTİKRARSIZLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRME RİSKİNİ TAŞIMAKTADIR"

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır.

İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM’de İstanbul yönü kapanıyorTEM’de İstanbul yönü kapanıyor
Servis minibüsünün lastiği patladı, direğe çarptı: 6 yaralıServis minibüsünün lastiği patladı, direğe çarptı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.