Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz.

"İSTİKRARSIZLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRME RİSKİNİ TAŞIMAKTADIR"

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır.

İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz"