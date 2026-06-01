iOS 28, yakında tanışacağımız iOS 27'den "çok daha önemli" olabilir

Apple'ın 8 Haziran'da başlayacak WWDC 26 etkinliğinde iPhone'ların yeni yazılım sürümü iOS 27'yi tanıtması bekleniyor. Yani çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta iOS 27 ile tanışacağız. Ancak henüz iOS 27 ile resmi olarak tanışmadan, Bloomberg'den Mark Gurman iOS 27 sonrasında çıkacak iOS 28'e ilişkin ilk söylentiyi paylaştı.

IOS 28 "ÇOK DAHA ÖNEMLİ" OLACAK

Mark Gurman, iOS 28'in iOS 27'den "çok daha önemli" olacağını belirtti; ancak herhangi bir ayrıntı vermedi. Gurman'a göre iOS 28'in kod adı "Bell", macOS 28'in kod adı ise "Poppy".

Ayrıca, MacRumors'ta yer alan habere göre iOS 28, Apple'ın gelecek yıl Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeniden tasarlanmış 20. yıl iPhone'unda yer alacak ilk sürüm olacak.

iOS 28'in tam olarak hangi açılardan daha önemli olacağı henüz net değil. Güncelleme, gelecek yıl Haziran ayında WWDC 2027'de tanıtılacağından önümüzde uzun bir süre bulunuyor.

IOS 27 NELER SUNACAK, ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK? IOS 27 ÖZELLİKLERİ

iOS 27'nin yenilenmiş bir Siri ve ek Apple Intelligence özelliklerine odaklanması bekleniyor. Güncelleme; ekran farkındalığı ve kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi anlama özellikleriyle birlikte uzun süredir beklenen kişiselleştirilmiş Siri sürümünü içerecek. Örneğin Apple, WWDC 2024'te bir kullanıcının Siri'ye annesinin uçuşunu ve öğle yemeği rezervasyonunu sorduğu, Siri'nin ise bu bilgileri Mail ve Mesajlar uygulamalarından alarak yanıtladığı bir senaryo göstermişti.

Buna ek olarak, özel bir Siri uygulaması, ChatGPT gibi diğer sohbet robotu uygulamalarına benzer biçimde kullanıcıların Siri ile metin ya da sesli modda karşılıklı konuşmalar yapmasına olanak tanıyacak. Ayrıca iOS 27'nin Dinamik Ada'ya bir "Ara veya Sor" (Search or Ask) özelliği eklemesi de bekleniyor.