HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iOS 28, yakında tanışacağımız iOS 27'den "çok daha önemli" olabilir

Apple'ın iOS 27'yi tanıtmaya bir hafta kala Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 28'e dair ilk iddiayı paylaştı. Gurman'a göre iOS 28, iOS 27'den "çok daha önemli" olacak.

iOS 28, yakında tanışacağımız iOS 27'den "çok daha önemli" olabilir
Enes Çırtlık

Apple'ın 8 Haziran'da başlayacak WWDC 26 etkinliğinde iPhone'ların yeni yazılım sürümü iOS 27'yi tanıtması bekleniyor. Yani çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta iOS 27 ile tanışacağız. Ancak henüz iOS 27 ile resmi olarak tanışmadan, Bloomberg'den Mark Gurman iOS 27 sonrasında çıkacak iOS 28'e ilişkin ilk söylentiyi paylaştı.

IOS 28 "ÇOK DAHA ÖNEMLİ" OLACAK

Mark Gurman, iOS 28'in iOS 27'den "çok daha önemli" olacağını belirtti; ancak herhangi bir ayrıntı vermedi. Gurman'a göre iOS 28'in kod adı "Bell", macOS 28'in kod adı ise "Poppy".

iOS 28, yakında tanışacağımız iOS 27 den "çok daha önemli" olabilir 1

Ayrıca, MacRumors'ta yer alan habere göre iOS 28, Apple'ın gelecek yıl Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeniden tasarlanmış 20. yıl iPhone'unda yer alacak ilk sürüm olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın uzun zamandır beklenen cihazından kötü haber Apple'ın uzun zamandır beklenen cihazından kötü haber

iOS 28'in tam olarak hangi açılardan daha önemli olacağı henüz net değil. Güncelleme, gelecek yıl Haziran ayında WWDC 2027'de tanıtılacağından önümüzde uzun bir süre bulunuyor.

IOS 27 NELER SUNACAK, ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK? IOS 27 ÖZELLİKLERİ

iOS 27'nin yenilenmiş bir Siri ve ek Apple Intelligence özelliklerine odaklanması bekleniyor. Güncelleme; ekran farkındalığı ve kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi anlama özellikleriyle birlikte uzun süredir beklenen kişiselleştirilmiş Siri sürümünü içerecek. Örneğin Apple, WWDC 2024'te bir kullanıcının Siri'ye annesinin uçuşunu ve öğle yemeği rezervasyonunu sorduğu, Siri'nin ise bu bilgileri Mail ve Mesajlar uygulamalarından alarak yanıtladığı bir senaryo göstermişti.

Buna ek olarak, özel bir Siri uygulaması, ChatGPT gibi diğer sohbet robotu uygulamalarına benzer biçimde kullanıcıların Siri ile metin ya da sesli modda karşılıklı konuşmalar yapmasına olanak tanıyacak. Ayrıca iOS 27'nin Dinamik Ada'ya bir "Ara veya Sor" (Search or Ask) özelliği eklemesi de bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Microsoft duyurdu: İşte MacBook Pro'nun yeni rakibi! Microsoft duyurdu: İşte MacBook Pro'nun yeni rakibi!
Merakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldı: PC dünyasında yeni dönem Merakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldı: PC dünyasında yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak’ta trafik kazasında 1 kişi yaralandıZonguldak’ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yazar Ayten Öztürk'ü katletmişti! Cinayette kan donduran 'uranyum' detayı: "Bu kadın beni öldürecek..."Yazar Ayten Öztürk'ü katletmişti! Cinayette kan donduran 'uranyum' detayı: "Bu kadın beni öldürecek..."
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.