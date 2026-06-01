Apple'ın akıllı gözlüğünden kötü haber

Apple'ın ilk akıllı gözlüğünden kötü haber geldi. Buna göre, şirketin akıllı gözlük pazarına girişini bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekebilir.

Enes Çırtlık

Apple'ın uzun zamandır akıllı gözlük pazarına girmesi bekleniyor. Şirket daha önce Vision Pro ile gerçeklik konusunda nasıl adımlar atacağının sinyallerini vermişti. Fakat son iddialara göre, Cupertinolu şirketin akıllı gözlük pazarına girişini heyecanla bekleyenlerin biraz daha beklemesi gerekebilir.

APPLE'IN AKILLI GÖZLÜĞÜ ERTELENDİ

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Power On bülteninde aktardığına göre Apple'ın N50 kod adlı akıllı gözlüğünün artık 2027'nin sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Gurman, önceki tahmininde gözlüğün 2026 sonunda tanıtılacağını ve sevkiyatların 2027 başında başlayacağını belirtmişti.

Engadget'te yer alan habere göre, lansmanın 2027 sonuna ertelendiği iddiası göz önünde bulundurulduğunda, cihazın online ortamda ve mağazalarda satışa sunulması için en azından 2028'i beklemek gerekebilir.

APPLE'IN GÖZLÜĞÜ NASIL OLACAK?

Öte yandan Gurman'a göre Apple, akıllı gözlüğünü dört farklı stil ve kendine özgü renk seçenekleriyle rakiplerinden ayırmaya çalışıyor.

Apple'ın akıllı gözlüğünün, bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması beklenen, Apple Intelligence destekli yenilenmiş Siri ile gelmesi öngörülüyor. Bu da söz konusu erteleme iddiasının olumlu bir yanı olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın akıllı gözlüğüne yönelik bir başka ertelemenin, Meta açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceği de ifade ediliyor. Meta, geçen yıl daha iyi batarya ömrü ve daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelen ikinci nesil Ray-Ban Meta yapay zekâ gözlüklerini tanıtmıştı.

Bununla birlikte Apple'ın bu alandan vazgeçmediği belirtiliyor. Gurman'a göre şirket, akıllı gözlüğünün artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak görme yetisini iyileştirebilecek bir sağlık cihazına dönüşme potansiyeli taşıdığını dahi değerlendiriyor.

