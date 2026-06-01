Galaxy Z Fold 8'in görüntüleri sızdı: Kamera tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un Temmuz ayında kitap gibi katlanabilen iki telefon tanıtması bekleniyor: Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra... Galaxy Z Fold 8'in bu ikilinin daha uygun fiyatlı modeli olacağı ve daha geniş bir form faktörüne sahip olacağı iddia ediliyor. Şimdi cihaz, iddiaya göre gerçek hayatta karşımıza çıktı.

SamMobile'da yer alan habere göre, Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya kıyasla daha geniş bir form faktörüne sahip olduğu belirtilen Galaxy Z Fold 8, iddiaya göre yakın zamanda Güney Kore'de bir restoranda görüntülendi. Cihaza ait iki bulanık fotoğraf ise bir çevrimiçi forumda paylaşıldı.

Görsellerden birinde bir telefon, koruyucu bir kılıf içinde masada dururken görülüyor. İkinci görsel ise cihazı kullanım halinde gösteriyor ve çift kameralı arka tasarımını ortaya koyuyor. Görseller çok net olmasa da telefon, önceki Galaxy Z Fold serisi cihazlara kıyasla belirgin biçimde daha geniş ve daha kısa görünüyor. Cihazın oranları, birkaç ay önce ortaya çıkan CAD tabanlı sızıntı render'larıyla da örtüşüyor gibi duruyor.

GALAXY Z FOLD 8 ÖZELLİKLERİ

Önceki iddialara göre Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi, 12 GB RAM, en az 256 GB depolama ve 4.800 mAh batarya ile gelecek.

Öte yandan, cihazın daha önce Galaxy Z Fold 8 Wide adıyla tanıtılacağı söylentisi de gündeme gelmişti. Ancak Samsung'un modeli Galaxy Z Fold 8 olarak yeniden adlandırdığı iddia ediliyor.

Yakın zamanda paylaşılan bilgilere göre ise hem Galaxy Z Fold 8 hem de Galaxy Z Fold 8 Ultra; OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 10 MP ön kameraya sahip olacak. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ayrıca 3x optik yakınlaştırma sunan ek bir 10 MP telefoto kamera ve daha büyük bir 5.000 mAh batarya içermesi bekleniyor.