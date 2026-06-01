Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolu üzeri Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeki Mahmut Hasan A. yönetimindeki kamyonet, tali yoldan anayola çıkarak karşıya geçmek isteyen Mahmut B.’nin kullandığı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup devrilen motosikletin sürücüsü Mahmut B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gaziantep kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



