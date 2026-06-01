Konuralp Antik Tiyatrosu 14 bin ziyaretçi ağırladı

Düzce’nin önemli tarihi mirasları arasında yer alan Konuralp Antik Tiyatrosu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan tarihi yapı, bayram süresince yaklaşık 14 bin kişiyi ağırladı.

Enes Çırtlık

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde başlatılan kazı çalışmaları ile tamamı ortaya çıkarılan Konuralp Antik Tiyatrosu, bölgenin gözde turizm noktalarından biri haline geldi.

9 günlük Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören antik tiyatroyu yaklaşık 14 bin kişi ziyaret etti.

Görevli arkeologlar tarafından ziyaretçilere tarihi alanın geçmişi hakkında bilgiler verildi.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından restorasyon sürecine hazırlanan antik tiyatro, geçmişin izlerini günümüze taşıyan atmosferiyle ziyaretçilerini etkiledi.

Görüşlerini dile getiren ziyaretçiler şunları söyledi:

“Bayram dönüşü geçerken burayı ziyaret edelim istedik. En çok dikkatimi çeken, teknolojinin olmadığı bir dönemde taşları oymaları, üst üste koymaları.

İnsanlık üstü bir şey, hayranlıkla baktık. İşlemeler, o tarihte, o imkansızlıklarla nasıl yapmışlar? Takdir etmek lazım.

Güzel bir çalışma. Yapılan yatırımlara değer.

Daha önce kazılar yeni başladığında gelmiştim. Ziyarete açık değildi. Şu an gezme fırsatımız oldu.

Şehrim adına gurur duyuyorum. Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkürlerimi sunuyorum.

İlk olarak 2009’da Düzce’ye geldim. O zamandan beri burayı takip ediyorum, kazı çalışmalarını ilgiyle izliyorum. Güzel gelişmeler var.

İnşallah kazı çalışmaları restorasyon ile tamamlanır. Umutla ve heyecanla bekliyoruz.”

Konuralp Antik Tiyatrosu’nun gördüğü yoğun ilgi, Düzce’nin kültür turizmi alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

