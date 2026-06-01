NVIDIA RTX Spark'ı tanıttı: Windows cihazlar için yeni yapay zekâ yongası

NVIDIA, Computex'te merakla beklenen ve dizüstü ve küçük masaüstü cihazlara yapay zekâ ile grafik performansı sunmayı hedefleyen RTX Spark "süper yongasını" tanıttı. Windows için tasarlanan yeni yonga, 'PC dünyasında yeni bir dönem' olarak gösteriliyor.

Enes Çırtlık

NVIDIA, bugün Computex'te hem dizüstü hem de küçük masaüstü cihazlara hızlı yapay zekâ ve grafik performansı sunmayı amaçlayan RTX Spark adlı "süper yongayı" tanıttı. Yongayı, şirketin 3.999 dolarlık DGX Spark yapay zekâ mini masaüstü cihazının taşınabilir bir kardeşi olarak düşünmek mümkün. Tek farkı, Linux yerine Windows için tasarlanmış olması.

NVIDIA RTX SPARK'IN ÖZELLİKLERİ

Engadget'te yer alan habere göre, NVIDIA, RTX Spark'ın teknik detaylarına henüz bütünüyle girmemiş olsa da, yonganın 1 petaflop yapay zekâ işlem gücü sunduğunu, 6.144 Blackwell RTX çekirdeğine ve 20 Mediatek Arm CPU çekirdeğine sahip olduğunu belirtiyor.

RTX 5070'YE BENZER PERFORMANS!

Şirket, yonganın RTX 5070 dizüstü GPU'suna benzer bir performans sunduğunu, ancak çok daha düşük güç tükettiğini öne sürüyor.

RTX Spark'ın GPU'su, yonganın 16 GB ile 128 GB arasında değişebilen büyük birleşik bellek havuzundan doğrudan yararlanabiliyor. Yonganın kendisi ise tek haneli watt değerlerinden 80W'a kadar değişen bir güç aralığında çalışabiliyor.

Öte yandan NVIDIA, Adobe Premiere ve Photoshop'u RTX Spark için yeniden tasarlamak üzere Adobe ile de ortaklık kurduğunu açıkladı. Adobe'nin Premiere, Photoshop ve Substance gibi uygulamalarına yönelik güncellemelerin, RTX Spark'ın kullanıma sunulmasıyla birlikte gelmesi bekleniyor.

NVIDIA'ya göre RTX Spark; Surface Laptop Ultra ve Dell XPS 16 dahil yeni dizüstü bilgisayarların yanı sıra "her büyük OEM üreticisinin" sistemlerine güç verecek. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface ve MSI'dan bu sonbaharda RTX Spark destekli Windows dizüstü bilgisayarlar ve kompakt masaüstü bilgisayarlar satışa sunulacak; Acer ve GIGABYTE modelleri ise daha sonra piyasaya sürülecek.

