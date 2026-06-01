HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ters istikametteki tehlikeli yolculuğa 93 bin 500 TL ceza kesildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile kilometrelerce ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 93 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ters istikametteki tehlikeli yolculuğa 93 bin 500 TL ceza kesildi

Olay, Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği daha sonra tespit edilen otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek ters yönde ilerlemeye başladı. Karşı yönden gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan otomobil sürücüsü, zaman zaman dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, karşı yönden gelen bir tır ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.
Facianın eşiğinden dönülen anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.
Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 93 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın uzun zamandır beklenen cihazından kötü haberApple'ın uzun zamandır beklenen cihazından kötü haber
Trafik magandaları terör estirdi! Yol kesip saldırdılar: Korku dolu anlar kameradaTrafik magandaları terör estirdi! Yol kesip saldırdılar: Korku dolu anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.