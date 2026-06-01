Microsoft Surface Laptop Ultra'yı duyurdu: NVIDIA RTX Spark ile geliyor

Microsoft, NVIDIA'nın yeni tanıttığı RTX Spark yongasından güç alan yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Ultra'yı tanıttı. Şirketin "şimdiye dek ürettiği en güçlü cihaz" olarak nitelendirdiği 15 inçlik model, doğrudan bir MacBook Pro rakibi olarak konumlandırılıyor.

Enes Çırtlık

Çoğu zaman Windows işletim sistemiyle adını andığımız Microsoft bu kez farklı bir haberle gündemimizde: Surface Laptop Ultra… NVIDIA'nın RTX Spark yonga sistemini kullanan bu dizüstü bilgisayar, bir MacBook Pro rakibi olarak öne çıkıyor.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP ULTRA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Engadget’te yer alan habere göre, Microsoft Surface Laptop Ultra’ya güç veren ve NVIDIA'nın, AMD ve Qualcomm'un en yeni yongalarıyla rekabet etme yönündeki önemli bir girişimi olarak değerlendirilen RTX Spark yongası, 6.144 Blackwell GPU çekirdeği ile 20 Arm CPU çekirdeği içermesiyle dikkat çekiyor. NVIDIA, yonganın (GPU'ları, CPU'su ve NPU'su dahil) 1 petaflop yapay zekâ performansı sunduğunu, grafik performansının ise RTX 5070 dizüstü GPU'suna benzer olduğunu (tek haneli watt değerleri ile 80W arasında bir güç tüketimiyle) belirtiyor.

İlk bakışta Surface Laptop Ultra, tipik bir iş cihazı görünümünde. Cihazda; 2.000 nit'e kadar tepe HDR parlaklığına sahip yeni 15 inçlik MiniLED Ultra ekran, Microsoft'un ürettiği en büyük dokunmatik yüzey ve USB-A ile USB-C, HDMI ve tam boyutlu kart okuyucu dahil olmak üzere beklenen tüm bağlantı noktaları bulunuyor.

Surface Laptop Ultra, tıpkı MacBook Pro gibi yaklaşık 2 kilogramın altında bir ağırlığa sahip. Yine MacBook Pro'ya benzer biçimde siyah ve koyu gümüş renk seçenekleriyle sunuluyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ancak Surface Laptop Ultra için biraz beklemek gerekecek. Çünkü Microsoft, cihazın bu sonbaharda geleceğini belirtiyor. Surface Laptop Ultra’nın fiyatına dair ise henüz herhangi bir açıklama yok.

