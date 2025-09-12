4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı

Kapu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnaflar ve davetlilerin katılımıyla Tarihi Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karabacak Başkan Altay’a teşekkür etti

Açılışta konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, tarihi Bedesten’in yüzyıllardır ticaretin kalbi olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kadim şehrin kadim kültürü Bedesten’de devam ediyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Kadim şehrin kadim kültürü Bedesten’de tekrar devam ediyor. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlı kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Konya’da ticaretin canlanması adına başlattığımız gelenek büyüyerek devam ediyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek bir günde, hayırlı bir işin başlangıcını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Konya’nın kalbinde, Bedesten Alışveriş Günleri’nin dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Tarihi Bedesten’deki kadim kültürün Konya sokaklarına yayılması ve şehirde ticaretin canlanması adına başlattıkları geleneğin büyüyerek devam ettiğine değinen Başkan Altay, "Etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve esnafımızın yaptığı indirimlerle Konyalılar için Bedesten Alışveriş Günleri’ni cazip hale getirdik. Sadece Konyalıları değil, bölgeden vatandaşlarımızı Bedesten’e, Konya’mıza davet ediyoruz" dedi.

"Bu sokaklar ahilik geleneğinin başladığı sokaklar"

Esnafla her daim birlik ve beraberlik içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Altay, "Bu sokaklar ahilik geleneğinin başladığı sokaklar. O günden bugüne kadar da bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ticaretin canlanması adına büyük bir katkı sunuyoruz. Bedesten’e ilave edilen Türbeönü Çarşıları, Suriçi Çarşıları ile birlikte ticaret burada gelişiyor. Tüm vatandaşlarımızı Pazar akşamına kadar sürecek Bedesten Alışveriş Günleri’ne davet ediyorum. Esnafımıza indirimlerden ve gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nin şehrimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya’nın binlerce yıllık tarihe sahip önemli bir medeniyet olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı: "Bu medeniyetin alışveriş merkezi, ticaret merkezi de şüphesiz Tarihi Bedesten. Burada esnaflarımız ahilik geleneğini devam ettirirken, bu kültürü tezgahtarlar vasıtasıyla da gelecek nesillere taşımış oluyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum; Hem geçmişte yapmış olduğu restorasyonla Bedesten’e önemli katkılarda bulundu, bugün de bu güzel organizasyona destek vererek bu kültürün geleceğe taşınmasına vesile oluyor. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nin şehrimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Alışveriş merkezleri büyüse de Bedesten ölmez"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarihi Bedesten’i restore eden önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek beye, sonrasında aldığı emaneti en güzel şekilde devam ettiren, bu festival günleriyle Konya Çarşısı’nın değerini, kıymetini hatırlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Hemen yan tarafımızda Türbeönü Çarşıları’nın dönüşümünü hep birlikte görüyoruz. Mevlana Meydanı dünyada anılır bir hale geldi. Bizler de devam eden dönüşüme ayak uyduruyoruz. AVM’ler yürüse de alışveriş merkezleri büyüse de Bedesten ölmez, çarşı ölmez, Konya’nın merkezi ölmez" değerlendirmesini yaptı.

"Geçmişle gelecek arasında bağ kurma fırsatı buluyorsunuz"

Konya Valisi İbrahim Akın da "Konya’mızın tarihinin, kültürünün, ticaretinin yaşatıldığı çok özel bir mekandayız. Bu mekana girdiğinizde geçmişle gelecek arasında bağ kurma fırsatı buluyorsunuz. Bedesten Alışveriş Festivali’nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Ziyaretçilerimiz hem alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de kaybolmaya yüz tutmuş, ele emeği göz nuru eserlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olacak fırsatı bulacak. Ben başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum, tüm hemşehrilerimizi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin yaptığı dua ve kesilen kurdeleyle "4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"nin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol mensupları tarafından vatandaşlara ve misafirlere geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden Toyga Çorbası ikram edildi.

3 gün boyunca dolu dolu etkinlikler

14 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

4. Tarihi Bedesten Alıveriş Günleri, Bedesten’de ve Türbeönü Çarşıları’nda 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

(İHA)