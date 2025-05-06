47 ilde FETÖ operayonu! Hepsi tek tek deşifre edildi, her seferinde farklı öğrenci...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleşen FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edildiğini yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyelerinin de yakalandığını duyurdu.

Operasyonda kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları ve örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

HER SEFERİNDE FARKLI ÖĞRENCİLERİ KULLANMIŞLAR

Örgütün sözde güvenli tanımadıkları bölgeye her seferinde farklı öğrencilere yüklü miktarda paraları havale ettikleri ve ev ziyaretleriyle yapılanmanın diri tuttukları da öğrenildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda;

208 şüpheli yakalandı ❗️



“Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. “



⚠️… pic.twitter.com/hzTVOtkzpj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2025

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır