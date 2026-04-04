5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aralarında şoförün de olduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi de yaralandı. Korkunç kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA

Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.

Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SAAT 07.00'DE BAŞLAYAN SEFER FACİAYLA BİTTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Acar, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
Allah'ım rahmet eylesin. Yakınlarına sabır ihsan eylesin.
HERİF AŞIRI HIZLI GİDİYOR. TELEFONLA OYNUYIR.YAŞIYORSA İDAM EDİLMELİ.
Yolcu taşıyan tüm ticari araç şoförleri ayrı bir eğitimden ayrı bir seçmeden geçirilmesi lazım tıpkı pilotlar gibi her ehliyeti olan bu tip araçları kullanıp insanların hayatına riske atmaması lazım bununla ilgili acil düzenleme şart taksi şoförleri ve otobüs minibüs şoförleri dahil önüne gelen bunun şoförü olmaması lazım can Emniyeti alabilecek donanımlı insanın olması gerekiyor
