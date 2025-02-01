5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti! Devlet Bahçeli'den açıklama: "Herkes bu karara saygı duymalıdır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

"DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEYECEK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

DEVLET BAHÇELİ: "GAYRİ AHLAKİ BİR PLANLAMA"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin resmi safhasının tamamlanmasının ardından bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirdiğini, böylece askeri ve siyasi gündeme yerleştiklerini anımsattı.

"O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve marazi tahriklerin dozajı ideolojik dürtülerin tazyikiyle sistematik olarak artırılmıştır." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demenin suç olarak sayılmadığına işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi, elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir. 'Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz' demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk'ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir."

"HERKES BU KARAR SAYGI DUYMALI"

Milli Savunma Bakanlığınca 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince "silahlı kuvvetlerden ayırma" cezası verildiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir. TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır."

Devlet Bahçeli, teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyon ortamı hazırlamanın peşine takılan sahte ve riyakar Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanın olmadığını ve asla olmayacağını belirtti.

"Hepimiz Mustafa Kemal'in Askeriyiz" sloganı atan 3-5 kişiyi bahane ederek, Türkiye'nin huzur ve istikrarını sekteye uğratmak için el ovuşturanları "kokuşmuşlar" olarak niteleyen Bahçeli, "Öncelikle terörle mücadelede 40 yıldır olağanüstü bir dirayet ve cesaret sergileyen Mehmetçiklerin kimin askeri olduğunu itiraf etmekle mesul ve mükelleftir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Milli Mücadele'nin yol başçısı, Türk milletinin yüksek değeridir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri kanun ordusudur ve Türk milletinin ruhundan doğmuştur. 3 Eylül 2024 tarihinde yapılan basın açıklamamızda ifade ettiğim üzere, terörle mücadelede destanlar yazan, iç ve dış savunmamızı fedakarca yapan, şehit ve gazileriyle milattan önce 209'dan bu yana geçen 2234 yıldır düşmanları titretip, milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet övünç madalyamızdır." vurgusunu yaptı.

"TSK'DA KUTUPLAŞMA VE CUNTALAŞMA İKLİMİNİN OLUŞMASINA HİZMET EDİLDİ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, söz konusu olay nedeniyle CHP ve bazı medya organlarını eleştirdiği açıklamasında, TSK'da kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına hizmet edildiğini aktardı.

Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP'sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir."

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın zalimlerin sırtını sıvazladığı zillet ve rezil provokatörlere karşı azami ölçüde dikkat ve uyanıklık içinde olduğunu vurgulayarak, "Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur. Siyasi ve ideolojik taassubun pençesinde ilke ve irade kaybı yaşayan ve Atatürkçülüğü geçim kapısına çeviren soytarılara aldanacak ve kanacak hiç kimse de kalmamıştır."değerlendirmesinde bulundu.