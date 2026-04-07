HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

5 yarım altın için yaşlı kadını boğarak öldürdü! 1200 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde boğularak öldürülen Mürşide Böcüne’nin (69) cinayet zanlısı, 1200 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen polisin 34 kişiyi sorgulamasının ardından yakalandı. Şüphelinin cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu saptandı. Kadını ziynet eşyalarını almak için öldürdüğü anlaşılan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Manisa’nın 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3315 Sokak’ta meydana geldi. Eve gelen İbrahim Böcüne, eşi Mürşide Böcüne’yi holde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Böcüne’nin boğazında tülbent olduğu, yüz ve boğazında morluklar bulunduğu tespit edildi. Kadının boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, altınların da çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan eşi İbrahim Böcüne, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

‘1200 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ’

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Bu kapsamda ölen kadının eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Bölgedeki 100 farklı noktadan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde Mürşide Böcüne’nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah giyimli bir şüphelinin sokağa giriş yaptığı ve yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin kimliğinin E.A. (32) olduğu belirlendi. Bölgede keşif yaptığı belirlenen şüphelinin cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu saptandı.

TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün E.A. (32) ile B.A. (20) ve A.Ç.A.’yı (16) yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 bin 700 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla salıverildi. E.A. (32) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Park lambası' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var'Park lambası' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.