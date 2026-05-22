Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince vekiller istifa edecek"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası YSK'dan bugün açıklama gelmişti. YSK yapılan açıklamada yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Bugün mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmiş, CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilememişti.

3 VEKİL İSTİFA EDECEK

Yaşanan gelişmeler sonrasında Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e geçtikten sonra 3 vekilin istifa edeceği iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan tv100 yayınında şunları söyledi:

"Bugün akşamüzeri önemli bir kaynağımla görüştüm. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 3 milletvekili partiden istifa edecek. Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Cemal Enginyurt."

BARIŞ YARKADAŞ: "BİR KİŞİ DAHA İSTİFA EDECEK"

Barış Yarkadaş ise, "Bir isim de ben ekliyorum. Sonradan partiye gelen isimlerden bir vekil daha Kemal bey genel merkeze girdiği gün partiden istifa edecek, dedi."

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

Cemal Enginyurt iddiaların ardından tv100 yayınında İsmail Dükel'e bir mesaj gönderdi. Enginyurt, "İstifa demedim, Özgür Özel'le beraber hareket edeceğim, dedim." dedi.