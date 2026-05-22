Bursa'da 2 katlı evin duvarı çöktü! "O sırada babam evdeydi"

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı kerpiç evin ikinci kat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kısa süre önce tadilat yapıldığı öğrenilen evde yaşanan çökmede yaralanan olmadığı öğrenildi.

Recep Demircan

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Son günlerde yaşanan yağışların ardından, Sürücü Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç bir evin duvarı yıkıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı çökme nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

‘O SIRADA BABAM EVDEYDİ’

Duvarı yıkılan evde yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak yaşadığını belirten Süleyman Göç, “Ufak tefek çatlaklar zaten yukarıdan başlamıştı, içeriden de kendini belli ediyordu. Son yağmurlarla birlikte çatlaklar iyice büyüdü. Evin içinde mantar oluşmaya başladı, dış cephede de patlaklar vardı. Sanırım daha önce yapılan tadilat hatalıydı. Çünkü düzgün bir işlem yapılmamış, sadece üzeri sıvanmış gibiydi. Allah korudu. O sırada babam da evdeydi, üç dört kişi kalıyorduk. Çocukların üzerine ya da bir aracın üstüne düşebilirdi. Çok büyük bir facia kıl payı atlatıldı. Şimdi eşyalarımızı alıp evden ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

