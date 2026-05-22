954 milyon liralık vurgunun operasyon anı kamerada: 35 tutuklama

Kocaeli merkezli 23 ilde internet üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenerek düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 35’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 955 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında internet üzerinden gerçekleştirilen "araç kiralama" dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Nisan tarihinde başlatılan soruşturmada, şüphelilerin internet arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama sitelerini üst sıralara çıkardıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, sahte internet sitelerinde yer alan GSM numaraları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin kendilerini kurumsal firma gibi tanıttıkları, araç kiralama işlemleri için kasko poliçesi, sigorta bedeli ve depozito ücreti gibi gerekçeler öne sürerek mağdurlardan farklı hesaplara tekrar tekrar para yatırmalarını istedikleri belirlendi.

955 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Kocaeli’de 13 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Türkiye genelinde çok sayıda benzer dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesapların işlem hacminin yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu öğrenildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında suç delillerinin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

