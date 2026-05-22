Muhittin Böcek’e bir dosyadan ev hapsi kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ’ta kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ev hapsi kararı verildi. Böcek’in tutukluluğu, yargılandığı diğer dosyalardan devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

EV HAPSİ KARARI

Muhittin Böcek’in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek’in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

