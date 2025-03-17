5 yaşındaki Erdal'ın acı ölümü: Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti!

Orhangazi’ye bağlı Örnekköy mahallesinde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Minik Erdal, Örnekköy’de son yolculuğuna uğurlandı.

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE GRİBAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Acı olay Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 3 çocuklarından en küçük olanı Erdal Gazioğlu, yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi.

ZATÜRRE OLDU, 1 HAFTA DAYANABİLDİ

Orhangazi Devlet Hastanesinde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

MİNİK ERDAL'IN ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdal’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

(İHA)