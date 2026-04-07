54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Adıyaman’da 54 yaşındaki Mustafa Uygul evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 9111 Sokak içerisinde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Uygul isimli vatandaş yakınlarında tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yaşanılan durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Uygul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Mustafa Uygul’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Uygul’un kesin ölüm nedeninin tamamlanacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

