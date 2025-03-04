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5G teknolojisi TBMM'de deneyimlenecek

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 18:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de 5G denemesine ilişkin operatörlere imkan tanıdıklarını belirterek, "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız." dedi.

5G teknolojisi TBMM'de deneyimlenecek

Uraloğlu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ULAK Haberleşme'nin, Turkcell ile "5G Yatırımları ve 4,5G Modernizasyonu İş Birliği Mutabakatı", Türksat AŞ ile "Akıllı ulaşım Sistemlerinde 5 Nesil Mobil Haberleşme Altyapısı Tesisi ve İşletilmesi", Türk Telekom ile de "5G Yatırımları ve 4,5G Modernizasyonu Alanında İyi Niyet Mutabakatı" alanlarında yaptığı işbirlikleri için düzenlenen imza törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'deki 5G ile ilgili çalışmalara değinen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 yerde test kullanımları başlamıştı. Şimdi 4 büyük stadyumu kapsamaya aldık. İhalesini de bu yıl yaparak, 2026'da 5G kullanımını ülkemize getirmiş olacağız." diye konuştu.

"BU ÜLKEMİZDE İLK OLACAK"

Uraloğlu, Turkcell ile ULAK Haberleşme'nin baz istasyonu alanında anlaşmasına refakat ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Anlaşma akıllı ulaşım sistemlerinin önemli bir parçası olacak olan kara yollarındaki Hasdal İstanbul Havalimanı arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik kesimdeki yolun akıllandırılması. Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanmasıyla ilgili öncelikle Türksat ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan ve şimdide oraya 5G imkanı tanıyan ULAK Haberleşme ile Türkcell arasındaki anlaşma imzalandı. Bu ülkemizde ilk olacak, bakanlık olarak destekliyoruz. Bunu deneyimledikten sonra öncelikle ana arterler olmak üzere tüm ülkeye yaygınlaştıracağız."

Bu sistemin daha güvenli bir trafik seyri ve daha yüksek kapasite sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, bu uygulamanın sürücülerinin işini kolaylaştıracağını ve ilerleyen zamanda da otonom sürüşe geçileceğini vurguladı.

Uraloğlu, TBMM'de 5G denemesine ilişkin operatörlere imkan tanıdıklarını anlatarak "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız. Diğer operatörlerimiz de muhtemelen bu ay içinde sistemlerini kurmuş olurlar." diye konuştu.

Haberleşme altyapımızın güçlenmesi, yerlileşmesi ve ileri teknolojiye uyum sağlaması adına önemli bir dönüm noktası oldu. Bu stratejik ortaklık daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturma hedefimize katkı sağlayacak. Türkiye’nin haberleşme ekosisteminde yerli ve milli teknolojilerle bağımsızlığımızı pekiştirmeye devam ediyoruz.

"ULAK İLE İŞ ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, ULAK baz istasyonunu sahasında adette en fazla kullanan ve yerlilik oranı en yüksek operatör olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"6 ili ULAK'a teslim ettik. Ürün geliştirildiğinde en fazla kullanan operatör Türk Telekom olacak. Türkiye'yi uçtan uca bağlayan güçlü altyapımızı ve mobil şebeke ağımızı geliştirmek için yerli milli baz istasyonu ve ilgili ekipmanları ile beraber işbirliğimizi daha üst noktalara taşıma motivasyonuyla ULAK ile iş ortaklığımızı güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
5G tbmm
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