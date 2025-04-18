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6 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Onlarca şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Söz konusu operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını belirterek, Adana’da S.B.’nin, İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B.’nin, İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, İzmir (2) ve İstanbul (2) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Operasyonlar sonucu; 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

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Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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