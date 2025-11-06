HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

6 Kasım'da hava alarmı: İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Kasım 2025 itibarıyla yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 20'den fazla il için uyarı yapıldı. Vatandaşların tedbirli olması önemle vurgulanıyor.

6 Kasım'da hava alarmı: İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, 6 Kasım 2025 itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son dakika açıklamasıyla başta Marmara Bölgesi olmak üzere, birçok bölgede kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Cuma gününden bu yana devam eden sıcak hava dalgası, bugün itibarıyla etkisini kaybedecek. MGM, yağışlı hava sisteminin ilk olarak Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını ve zamanla diğer bölgelere yayılacağını açıkladı. Bugün Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşumu da görülebilir.

İstanbul'da ise yarından itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, vatandaşların daha kalın giysiler tercih etmesi ve şemsiyelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Ankara'da da benzer şekilde sağanak yağışlar beklenirken, yetkililer özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle trafik kazalarına karşı önlem alınması büyük önem taşıyor. Bursa, Muğla ve Antalya'da da sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanların, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

MGM, yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve hava durumunun sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem arz ediyor.

6 Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hava durumu değişiyor. Sıcaklıkların düşmesi ve sağanak yağışların başlamasıyla birlikte, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip ederek, olası risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi büyük şehirlerde yaşayanların, yağışlı havanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldüMotosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü
Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazasıErzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu istanbul hava durumu sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.