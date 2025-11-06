6 Kasım'da hava alarmı: İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, 6 Kasım 2025 itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son dakika açıklamasıyla başta Marmara Bölgesi olmak üzere, birçok bölgede kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Cuma gününden bu yana devam eden sıcak hava dalgası, bugün itibarıyla etkisini kaybedecek. MGM, yağışlı hava sisteminin ilk olarak Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını ve zamanla diğer bölgelere yayılacağını açıkladı. Bugün Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşumu da görülebilir.

İstanbul'da ise yarından itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, vatandaşların daha kalın giysiler tercih etmesi ve şemsiyelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Ankara'da da benzer şekilde sağanak yağışlar beklenirken, yetkililer özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle trafik kazalarına karşı önlem alınması büyük önem taşıyor. Bursa, Muğla ve Antalya'da da sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanların, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

MGM, yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve hava durumunun sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem arz ediyor.

