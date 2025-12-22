HABER

Diyarbakır'da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarında haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı.

Diyarbakır’da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 20, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 31 olmak üzere toplamda 110 kişi yakalandı. Yakalanan 110 kişinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

