6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

Geçen sene Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin görülen duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tutuklu sanıkların cezalarını artırmış ve sanık Kadir İstekli'ye 37 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kadir İstekli

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL'E TAHLİYE KARARI

Davada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre Yusuf Ziya Gümüşel’in ve avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, “Dosyaya sunulan sanığın sağlık raporları, aynı sebeple Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş olması ve tüm evrak içeriği birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama sebeplerinin varlığının devam ettiği ve fakat raporlara göre sağlık durumu gözönüne alınarak; Bu hali ile tutuklu kalması yerine adlî kontrol altına alınmasının yeterli olacağı” kanaatiyle Gümüşel’in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü paylaşımında şunları ifade etti:

"Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame kamuoyuna yansıyınca tepkilere yol açmıştı. 25 yaşında ve Kadir İstekli’den 2 çocuğu olan H.K.G’nin ifadesiyle açılan davaya göre; Hiranur Vakfı’nın kurusucu Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Fatıma Gümüşel, kızları H.K.G. 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridleri Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmişlerdi.