  3. Güncel

67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 67 yaşında bir adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 433. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan Faruk E.'yi yakınları yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Faruk E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Faruk E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Anahtar Kelimeler:
vefat Kayseri
