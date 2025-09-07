6G nedir? 6G teknolojisi neler getirecek? 6G'nin faydaları, hayatımıza etkileri, avantajları ve dezavantajları ile 5G'den farkları

İnternet kullanımının iyileştirilmesi için atılan adımlar devam etmektedir. İnternet sağlayıcıları için erişilebilirlik ve kullanılabilirlik önemlidir. Uygulamaların yapay zeka destekleriyle geliştirilmesi ve artan veri kullanımı internet erişiminin sınırlarını ileriye taşımaktadır. Mobil verilerde 5G teknolojisi yaygınlaşmaya başlarken 6G teknolojisi için de görev şeması ve gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır.

6G teknolojisi nedir?

6G teknolojisi, mobil veriler için tasarlanmış ileri seviye internet bağlantısıdır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 2023 yılında yayımlanan bildiriye göre 2030 yılında hazır edilmesi planlanmaktadır. Bu konudaki çalışmaların 2027-2029 yılları arasında ITU'ya sunulacağı ve onay alındıktan sonra resmi aşamalara geçileceği bildirilmiştir.

6G teknolojisi neler getirecek? 6G'nin hayatımıza etkileri

6G teknolojisi veri hızında Tbps (terabit/S) gibi bugünün şartlarında uçuk bir seviyeyi hedeflemektedir. Ortalama 100-300 GHz seviyesindeki THz bantları geniş bir spektrumda ele alınır. İnternetin hızlanmasıyla ultra düşük gecikme ve gerçek zamanlı internet hizmeti amaçlanmaktadır. Söz konusu veri hızı ve bant genişliğinin sağlanması halinde kablolu TV yayınlarından daha hızlı bir internet servisi vaat edilmektedir.

Bu hizmetin sağlanmasında öne çıkan başlıklardan birisi de AI destekli yerel ağların kullanılmasıdır. Radyo sinyallerinin ulaştırılması, arıza/enerji düzenlemesi gibi kararlar doğrudan yapay zeka tarafından algılanıp müdahalede bulunulacaktır. Yani yapay zeka hem kaynak hem de acil müdahale servisi gibi bir hizmet sağlamış olacaktır.

6G'nin donanımsal yenilikleri

6G teknolojisinde baz istasyonlarının haberleşme ve radar görevini bir arada götürmesi planlanıyor. Böylelikle konumlama ve hareket tespiti yapılabilecek. Bu da mobil veri gibi hareketli alıcılara veri ulaştırma bakımından önemli bir yenilik olacak. Ayrıca 5G'de kullanılan uydu-entegre çizgisi (NTN) teknolojisinin de geliştirilerek "her yerde kapsama" uygulayabilecek bir noktaya ulaştırılması planlanıyor.

6G teknolojisinin toplumsal bir yönü de var. Yeşil teknoloji olarak tasarlanmaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılması ve karbon ayak izinin azaltılması temel hedeflerden birisidir.

6G'nin faydaları nelerdir?

6G internete bağlanmaktan öte, interneti yaşamın içine getirme düşüncesine sahiptir. Gerçek zamanlı internet hizmeti birçok teknolojik gelişmeyi hayatımıza uygulanabilir kılacak. Cerrahi robotlardan eş zamanlı oyun deneyimine geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Ayrıca bugün yetersiz görülen hologram bağlantıları gibi bilim-kurgu ögeleri de 6G ile geliştirilebilir teknolojik araçlardandır.

6G'nin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

6'nin avantajları şu şekildedir:

6G teknolojisi, 5G’ye kıyasla çok daha yüksek hızlar ve düşük gecikme süreleri sunarak iletişimi neredeyse gerçek zamanlı hale getirecek. Bu sayede artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve otonom araçlar gibi teknolojiler daha verimli çalışabilecek.

Daha fazla cihazın aynı anda ağa bağlanabilmesi, akıllı şehir ve nesnelerin interneti uygulamalarını güçlendirecek.

6G'nin dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

6G’nin kurulumu için çok yüksek maliyetli altyapı yatırımları gerekiyor.

Sağlık ve çevresel etkiler konusunda kamuoyunda soru işaretleri bulunuyor.

Kapsama alanının genişlemesi zaman alacağından, teknolojinin yaygın kullanımı kısa vadede sınırlı kalabilir.

6G'nin 5G'den farkları nelerdir?

6G teknolojisi, 5G'nin rakibi değildir. Üst sürümü olarak tasarlanmaktadır. Birçok yenilik bir sonraki aşamada mevcut 5G özelliklerinden faydalanır. Temel olarak farkları şunlardır:

6G daha geniş bir spektruma sahiptir. 5G mevcutta 24-52GHz spekturumunda yer alırken 6G'de amaç THz seviyelerine ulaşmaktır. 6G'de yer alan geliştirmelerden birisi de yapay zeka kullanımıdır. Hali hazırda 5G yapay zeka desteğine sahiptir. 6G'nin ise yerel yapay zeka felsefesiyle hareket etmesi planlanmaktadır. Kapsama alanında 5G'deki kara-uydu bağlantısı 6G'de sürekli hale getirilip geliştirilmesi ve arttırılması planlanmaktadır.

6G'nin geliştireceği toplum ve internet ilişkisi

6G ile kalabalık alanlardaki kapsama alanı maksimuma ulaşması hedeflenmektedir. Böylelikle konser ve diğer kalabalık toplumsal deneyimlerde internet problemi ortadan kalkacak. Yapay zeka destekleri gibi yüksek veri tüketen uygulamaların da kullanımı kolaylaşacaktır. Tabii ki tüm kolaylaştırma yanında büyük bir enerji tasarrufuyla geliyor. Daha yüksek performansın daha düşük enerji tüketimi ile sağlanması mümkündür. Ayrıca hizmetin kara, hava ve deniz fark etmeksizin coğrafya üstü bir ulaşım kolaylığı da mevcuttur.

6G teknolojisinin önündeki engel ve zorluklar

6G teknolojisi mevcut araçların mevcut olmayan teknolojiye ulaşması üzerinden tasarlanmaktadır. Birçok aşaması henüz teorik seviyede oluşturulmuştur. Saha çalışmaları yeni başlamıştır. Bu da anten ve sağlayıcı gibi maddi araçların başlangıçta yaşatacağı maliyet ve zorluklara sebep olmaktadır.

Teoride yer alan üretim süreci aşılsa dahi saha testleri henüz denenmemiştir. Bu sebeple sinyal menzili ve bağlantı birleşimi gibi konular halen aşılması gereken sorunlardır. Ayrıca sürekli olan siber savaşların da evrimleşmesi olağandır. 6G'nin getireceği veri mahremiyeti ve siber güvenlik sorunlarının ne olacağını kestirmek güçtür.