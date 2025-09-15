71 şehidin adı anıtlaştırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 135 yıl önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan 71 Trabzonlu asker için anıt yaptırdı. Geçen yıl Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan'ın anıt talebine olumlu yanıt veren Başkan Genç, şehitlerin isimlerini yaşatacak eseri Trabzon’a kazandırdı. Ortahisar ilçesi Ayasofya kavşağı yanındaki Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi’nin önüne Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince inşa edilen anıt, Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135. yıl dönümünde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi’nin ev sahipliğinde Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen törenle yarın açılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "135 yıl önce Japonya açıklarında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciası milletimizin tarihine hüzünlü bir iz bırakmıştır. O elim olayda 607 kahraman denizcimiz şehit düşmüş, onların 71’i Trabzonlu hemşehrilerimizdir. Bu aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubemizin talebi üzerine biz de söz verdik ve bugün çok şükür bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortahisar’da dernek binamızın önünde yükselen bu anıtla birlikte Trabzon’un evlatlarının isimleri ebediyen yaşatılacak. Bu anıt, Trabzon’un şehitlerine duyduğu minnetin ve vefanın nişanesi olacaktır. Onların aziz hatıralarını yaşatmak bizim için bir vefa borcudur. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Genç’e teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, bütün vatandaşları anıtın açılış törenine davet etti.

Ertuğrul Fırkateyni, Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya’ya dostluk nişanesi olarak gönderilen bir heyeti taşıyordu. 16 Eylül 1890’da dönüş yolunda, Japonya’nın Wakayama eyaletine bağlı Kuşimoto açıklarında şiddetli tayfuna yakalanan gemi kayalıklara çarparak battı. Bu elim kazada 71’i Trabzonlu 607 mürettebat şehit düştü. Kazadan yalnızca 69 denizci sağ kurtulabildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır