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74 yaşındaki adam traktör kazasında can verdi

16.03.2025 20:59
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

74 yaşındaki adam traktör kazasında can verdi

Kaza, Tosya ilçesi Ekincik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. (74) yönetimindeki 37 ET 429 plakalı traktör, tarlada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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